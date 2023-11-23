Hem karada hem denizde gidiyor: Yerli üretim ZAHA ilk kez sahada
Türk Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği ''Doğu Akdeniz -2023 Tatbikatı'' nefes kesen görüntülere sahne oldu. Antalya Körfezi'ndeki tatbikatta senaryo gereği kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Tatbikatta, hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı, 8 ülkeden askeri personel, gemi ve gözlemcilerin katıldığı 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' Antalya Körfezi'nde devam ediyor.
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17 Kasım'da başlayan tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen deprem sonrası yaşanan kaos ortamından sivilleri kurtarma operasyonu bugün Antalya Körfezi'nde gerçekleştirildi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bizzat yönettiği tatbikata TCG Anadolu uçak gemisi, deniz piyade unsurları, helikopterler, SAS ve SAT timleri katıldı.
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Tatbikat gereği aynı zamanda hastane görevi gören TCG Anadolu'ya Chinook helikopter ile tıbbı cihaz sevkiyatı, helikopter ve denizaltı ile de yaralı sevkiyatı yapıldı.
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