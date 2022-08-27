Hem pasaportsuz giriş, hem ucuz olunca... Akın akın geliyorlar!

''HAFTA SONU GELİŞİLERİ 20 BİNE ÇIKTI''

Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü kapılarımız ciddi anlamda kalabalık. Malum gurbetçi giriş ve çıkışlarımız var. Tahmin ediyorum, önümüzdeki günlerde kapıların rahatlamasıyla beraber Bulgaristan'dan gelen misafirlerde ciddi bir artış yaşayacağız. Eskiden genelde yakın bölgelerden geliyordu. Ama kimliklerle girişlerle beraber Karadeniz ve iç bölgelerden de gelişler devam ediyor. Genelde 180 kilometre civarında bir giriş güzergahı vardı, bu 350-400 kilometreye kadar çıktı" dedi.