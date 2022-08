Hem pasaportsuz giriş, hem ucuz olunca... Akın akın geliyorlar!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı.

Uygulamanın ardından Bulgaristan'dan, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen Bulgar turistlerin, iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alarak kişi başı ortalama 100 ila150 euro harcadıkları belirtildi. Bulgarlar, alışveriş merkezleri ve kurulan halk pazarlarına kadar hemen her yerde bulunan iş yerlerinden alışveriş yaparak ülkelerine dönüyor.