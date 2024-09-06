Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar
Aksaray’da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan genç sürücünün yakını olan bir kadın polis memurlarına yaptığı teklifle şok etkisi yaratırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da hem küfretti hem de tehditler savurdu.
Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan otomobile dur ihtarında bulundu.
Polis ekiplerini görünce uygulama olduğunu fark eden sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacada sürücü çok kaçamadan kıskıvrak yakalanırken araç ve sürücü uygulama noktasına getirildi.
Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.
Ehliyetsiz yakalanan genç sürücü hemen yakınlarını telefonla arayarak polise yakalandığını söylerken, olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi. Polis otosu başında genç sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada kameraları fark eden kadın basın mensuplarına “Çekmeyin” dedi. Kamu personeli olduğunu belirten kadın daha sonra polis memuruna, “Başka bir şeyden benim ehliyetime yazamaz mısınız?” diye teklifte bulundu.