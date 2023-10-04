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  4. Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler

Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler

İstanbul'da sivil trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaya geçidindeki yayaya yol vermeyen bir sürücü kendisine ceza kesen polislere "benim de geçiş üstünlüğüm var" diyerek saç baş yolduran bir şekilde kendini savundu.

Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler - Resim: 1

İstanbul Kadıköy'de sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira ceza yazıldı.

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Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler - Resim: 2

Ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü, "Ben yayayı gördüm yaya beni görmedi. Yayanın üstünlüğü varsa benim de üstünlüğüm var" diyerek tepki gösterdi. 

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Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler - Resim: 3

DHA'nın haberine göre Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetime drone ile havadan da destek verildi. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

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Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler - Resim: 4

Yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplam 5 bin 937 lira ceza yazıldı. Denetimlerde ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü yayaya yol verdiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti. 

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