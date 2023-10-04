Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler
İstanbul'da sivil trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaya geçidindeki yayaya yol vermeyen bir sürücü kendisine ceza kesen polislere "benim de geçiş üstünlüğüm var" diyerek saç baş yolduran bir şekilde kendini savundu.
İstanbul Kadıköy'de sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira ceza yazıldı.
Ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü, "Ben yayayı gördüm yaya beni görmedi. Yayanın üstünlüğü varsa benim de üstünlüğüm var" diyerek tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetime drone ile havadan da destek verildi. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.
Yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplam 5 bin 937 lira ceza yazıldı. Denetimlerde ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü yayaya yol verdiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti.