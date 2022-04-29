Hem yerli hem de yabancı uzmanlar altının yönünü açıkladı
ABD Merkez Bankası FED'ten gelen "faiz artırımı olacak" açıklamasıyla düşen ancak 2,5 ayın dip noktasından dönen altın fiyatlarındaki seyir için hem uluslararası altın ve para piyasası analistlerinin hem de kapalıçarşı esnafının tahminleri belli oldu.
ABD’de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede Fed yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor. Banka martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söylemişti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini belirtmişti.
Bu açıklamalar üzerine Fed’in para politikasında daha agresif olacağı beklentilerinin destek verdiği dolar, altın fiyatını aşağı itiyor. Dolar, pandemi dönemindeki zirvesine yaklaştı ve önde gelen para birimleri karşısında iki yılın zirvesine çıktı. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla 1900 bariyerinin altına indi.
Dolar endeksi 5 yılın zirvesine ulaşırken, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı.
Geçtiğimiz güne 1885 dolardan başlayan ons altın 1872 dolara kadar geri çekilerek 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü.
Uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altına getirdiği satışlarla 1850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor.