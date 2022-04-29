Hem yerli hem de yabancı uzmanlar altının yönünü açıkladı

ABD’de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede Fed yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor. Banka martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söylemişti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini belirtmişti.