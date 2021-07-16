Hemşire kılığında bebek çalmaya çalışan kadını hasta bilekliği ele verdi
Brezilya'da düşük yapan 23 yaşındaki kadın, başka birinin bebeğini çalmaya kalkışırken yakalandı.
Brezilya'nın Curitiba şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Talita Meireles, hastanede doğurduğu bebeğini birkaç saat sonra kaybetti.
1 / 8
Kocasına bebeğinin ölüdüğünü söylemekten korkan Talita, hemşire kılığına girip yeni doğan bebeklerin tedavi edildiği bölümden bebek çalmaya çalıştı.
2 / 8
Bebeği çalmaya çalışırken yakalanan Talita, polise verdiği ifadede kocasına bebeğinin öldüğünü söylemekten korktuğu için böyle bir işe giriştiğini söyledi.
3 / 8
Talita, bebeğini kaybettikten sonra diğer bebeklere baktığını ve bir tanesini alıp eve götürmeye çalıştığını, kötü bir şey yapma niyetinin olmadığını gözyaşları içinde anlattı.
4 / 8