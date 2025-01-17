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  4. Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 1

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi.

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Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 2

Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

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Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 3

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 4

Araç sürücüsü yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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