Hemzemin geçitte kaza: Trenin çarptığı araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi.
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Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
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İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Araç sürücüsü yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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