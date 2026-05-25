Henüz 19 yaşındaydı... Üniversite öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
Gümüşhane’de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan annenin feryatları yürek dağladı.
Gümüşhane'nin Çamlıca Mahallesi'nde kız kardeşiyle yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi R.Y., yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi ile netleşecek.
Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören ve Çamlıca Mahallesi, Sebahattin Aytaç Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil bir evin orta katında kız kardeşiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki R.Y., yatağında hareketsiz halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ablasını uyandırmak için odasına giren kız kardeşi, R.Y.’nin hiçbir tepki vermemesi üzerine durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın yatağında hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, anne Y.’nin feryatları yürek dağladı.
Öte yandan genç kızın ölüm nedeni ile ilgili yapılacak otopsi sonrası durumunun netlik kazanması bekleniyor.