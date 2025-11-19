Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi

  1. Anasayfa
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde borcu olduğu iddia edilen 24 yaşındaki bir genç yaşadığı binanın bodrumunda kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Yayın Sokak'ta 7 katlı bir binada ikamet eden N.Ö. (24) iddiaya göre, borcu olması nedeniyle binanın bodrumunda doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından N.Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

