Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde borcu olduğu iddia edilen 24 yaşındaki bir genç yaşadığı binanın bodrumunda kendini asarak intihar etti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Yayın Sokak'ta 7 katlı bir binada ikamet eden N.Ö. (24) iddiaya göre, borcu olması nedeniyle binanın bodrumunda doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.
1 / 6
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
3 / 6
Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından N.Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
4 / 6