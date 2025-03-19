Henüz adı bile konmamıştı... 2 günlük bebeğin ölümü bir ili ayağa kaldırdı!

Çocuğunun öldüğünü öğrenen acılı baba, "2 gün önce eşim Bursa Şehir Hastanesi'nde doğum yaptı. 4 saat önce de taburcu olduk. Sonra eve geldik. Eşim bebeği emzirdikten sonra yatağına bıraktı. Annem bir süre sonra çocuğu kontrol ettiğinde renginde farklılık olduğunu fark etti. Ekiplere haber verdiler. Sağlık ekipleri geldiklerinde müdahale ettiler ama kurtaramadılar. Ben çocuğumun neden öldüğünü bilmek istiyorum. Daha ismini bile koymamıştık. Evraklarını alıp sabah kaymakamlığa gidecektim" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.