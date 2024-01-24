Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek!

Duvarın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirten mahalle sakini Kadir Geyik ise, “Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz. Altında kalınca sağlam çıkmak zor olur. Burayı emaneten tutturmuşlar. Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil. Mesela ben şimdi oradan geçtim, geçerken yine korktum” diye konuştu.