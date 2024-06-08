Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi
Adıyaman’da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi. Tüberkülozlu etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi.
Kaynak: İHA
1 / 9
Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.
2 / 9
Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti.
3 / 9
Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı.
4 / 9