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Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi

Adıyaman’da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi. Tüberkülozlu etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi.

Kaynak: İHA
Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi - Resim: 1
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Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi - Resim: 2

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı. 

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Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi - Resim: 3

Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti.

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Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi - Resim: 4

Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. 

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