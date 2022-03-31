Her dediği çıkan Nostradamus'un ''buğday'' kehaneti tüyler ürpertti
Koronavirüs, 11 Eylül saldırıları gibi birçok olayı öngören ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti.
2019'un son günlerinden itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, savaşlar, gıda ve enerji krizi gibi olaylar tarihin en ünlü kahinlerinin öngörülerini tekrar gündeme getirdi.
En ünlü kahinler arasında yer alan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.
2022 kehanetleri korkuttu
2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya'da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya'da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.
"İnsan hemcinsini çaresizlik içinde yiyecek"
Nostradamus'un kehanetinde "Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanın, kadın erkek fark etmeksizin hemcinsini çaresizlik içinde yemesine yol açacak." ifadeleri yer alıyor.