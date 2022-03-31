Her dediği çıkan Nostradamus'un ''buğday'' kehaneti tüyler ürpertti

En ünlü kahinler arasında yer alan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.