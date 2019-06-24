Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !

22 Haziran'da yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Haziran'da Merkür, Güneş ve Uranüs'ün ve 23 Haziran'da da Venüs, Dünya ve Jüpiter'in aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söylemişti.

