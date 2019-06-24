Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !
Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak tanımlayan ve deprem tahminleri doğru çıkan Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni deprem uyarısında bulundu.
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 22 Haziran tarihinde, 23-25 Haziran tarihleri arasında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini duyurmuştu.
22 Haziran'da yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Haziran'da Merkür, Güneş ve Uranüs'ün ve 23 Haziran'da da Venüs, Dünya ve Jüpiter'in aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söylemişti.
Tıpkı diğer tahminler gibi Frank Hoogerbeets'in yeni tahmini de doğru çıktı ve bugün Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.