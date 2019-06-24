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  3. 24 Haziran 2019 16:50

Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !

Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak tanımlayan ve deprem tahminleri doğru çıkan Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni deprem uyarısında bulundu.

Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 22 Haziran tarihinde, 23-25 Haziran tarihleri arasında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini duyurmuştu.

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Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !

22 Haziran'da yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Haziran'da Merkür, Güneş ve Uranüs'ün ve 23 Haziran'da da Venüs, Dünya ve Jüpiter'in aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söylemişti.

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Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !

Tıpkı diğer tahminler gibi Frank Hoogerbeets'in yeni tahmini de doğru çıktı ve bugün Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Her dediği çıkıyor... Deprem tahmincisinden korkutan Türkiye uyarısı !

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen depremin şiddetiyle sarsılan Avustralya’nın Darwin kent merkezdeki bazı binaların boşaltıldığı bildirildi.

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