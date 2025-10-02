Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar

Saldırganların 2023'te Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri ve farklı şehirlerde yaşadıkları ortaya çıktı

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikirlerini benimseyen aile fertlerinin 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri, Mersin ve Kayseri'de bir süre ikamet ettikten sonra Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Yenimahalle'deki iki akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin ise 34 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye kadar yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi. Zanlıların anlaştıkları A.'yı Gölbaşı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdükleri, cesedi Mersin'de ormanlık araziye gömdükleri ve daha sonra Hatay - İdlib üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirtildi. Ailenin amacının ise Suriye'de yaşamak olduğu aktarıldı.