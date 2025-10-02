Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar
Ankara'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü B.A.'nın, DEAŞ'lı aile tarafından öldürülüp Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Suriye'ye kaçan şüphelilere yönelik operasyonda zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Zanlıların temmuz ayında jandarmaya saldırdıkları için 1 ay cezaevinde kaldığı, ailenin yaşadığı Gaziantep'teki türbe yanında küçük bir çocuğun cesedine ulaşıldığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsü ile servisçilik yapan 65 yaşındaki B.A.'dan 21 Eylül'den itibaren haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Çalışmalar çerçevesinde, A.'nın cesedi 26 Eylül'de Mersin Tarsus'a bağlı Kaburgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde A.'nın öldürüldüğü belirledi. Cinayetin faillerini yakalamak için yürütülen soruşturma çerçevesinde A.'yı öldürenin 14 kişilik bir aile olduğu ve olayın ardından Suriye'ye geçtikleri tespit edildi. Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları neticesinde şüphelilerin İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edildi. Belirlenen adrese icra edilen operasyonda ‘teslim ol' çağrılarına uymayan şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde saldırgan ailenin Ankara'da evlerinde konakladıkları iki akrabası M.A ve N.S ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmaların ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan ve Ankara'ya getirilen A., Karşıyaka Mezarlığında defnedildi
Saldırganların 2023'te Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri ve farklı şehirlerde yaşadıkları ortaya çıktı
Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikirlerini benimseyen aile fertlerinin 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri, Mersin ve Kayseri'de bir süre ikamet ettikten sonra Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Yenimahalle'deki iki akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin ise 34 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye kadar yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi. Zanlıların anlaştıkları A.'yı Gölbaşı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdükleri, cesedi Mersin'de ormanlık araziye gömdükleri ve daha sonra Hatay - İdlib üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirtildi. Ailenin amacının ise Suriye'de yaşamak olduğu aktarıldı.
Cesedi gömdükleri yer görüntülendi
Şüphelilerin yolculuk için anlaştıkları B.A.'yı, Gölbaşı yakınlarında öldürdükten sonra gömdükleri Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık olan Kaburgediği Mahallesi Akarca mevkiinde gömdükleri yer görüntülendi.
A.'nın gömüldüğü yeri gösteren ilçe sakinlerinden O.B., bölgenin emniyet güçleri tarafından çevrildiğini, alan daraltılmasıyla gömüldüğü yerin tespit edildiğini söyledi.
Olayı medyadan duyan yöre sakini M.G. ise neden köylerine gömüldüğünü anlamadığını ifade etti.
Saldırganlar jandarmaya saldırmış
Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı ailenin Fransa ve Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep'te Nurdağı'ndaki Ökkeşiye Türbesi'nin yanında karavanda uzun süre yaşadığı, 5 Temmuz'da Gaziantep'te karıştıkları trafik kazasının ardından kullandıkları aracın gümrük kaçağı çıkması sonrasında araca el koyan jandarma ekiplerine saldırdıkları için gözaltına alınıp tutuklandıkları ortaya çıktı.