Her seçim döneminin “büyük müjdesi” 3600 ek gösterge yeniden gündemde.... İşte AK Parti'nin planı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümet ile memurlar arasındaki memur maaş zammı pazarlığı sırasında "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz" demişti. Hükümetin planı belli oldu...
Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.
İkramiye 30-35 bin lira artar Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre daha önce yapılan çalışmalarda düzenlemenin meslek gruplarına göre farlılık göstermeden bu grupları kapsayacak bir düzenleme yapılarak ek göstergenin yükseltilmesi yönünde olmuştu. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Memuriyette ek gösterge nedir? Hizmet, unvan, sınıf, derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge diğer adıyla katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi buna göre hesaplanıyor.