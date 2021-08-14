Her seçim döneminin “büyük müjdesi” 3600 ek gösterge yeniden gündemde.... İşte AK Parti'nin planı

Memuriyette ek gösterge nedir? Hizmet, unvan, sınıf, derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge diğer adıyla katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi buna göre hesaplanıyor.