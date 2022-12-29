Her seçim öncesi imar barışı çıkarsa böyle olur! Bodrum'da kaçak yapılaşma durdurulamıyor

'KAÇAK YAPILARIN DURDURULMASINI İSTİYORUZ'

Sitede oturan Cüneyt Fındık, kaçak yapılardan dolayı komşular arasında huzursuzluk yaşandığını belirterek, "Sitemizde yapı tatil kararı bulunuyor. 2636, 2641 ve 2643 numaralı adalar SİT alanı içerisinde kalıyor. Sitemizde yaklaşık 20 kaçak yapı için çalışmalar devam ediyor. Geçen sene başlayan kaçak yapı çalışmalarını gören bazı müteahhitler Bodrum Belediyesi'ne şikayette bulundu. Kaçak yapılar yetkililer tarafından mühürlense de villaları yaptılar ve satmak istiyorlar. Konu hakkında yapı yıkım kararı alınmasına rağmen uygulanmadı. Hafriyat kamyonlarının içeri alınması konusunda da site yönetimi hakkında dava açıldı. Bu süreç komşuları birbirine düşürdü. Kaçak yapılaşma nedeniyle binalar birbirine çok yaklaştı. Kaçak yapılaşma sonucu oturduğum bina ile yan bina arasındaki mesafe 44 santimetreye, diğer binayla ise 78 santimetreye kadar düştü. Aradaki mesafe giderek azalıyor. Bu gibi durumlar nedeniyle sitede huzursuzluk başladı. Kaçak yapılardan rahatsız olup, bu durumu dile getiren bir site sakini kaçak yapı yapan bazı kişiler tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bizler de kaçak yapılar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yetkililerden beklentimiz bu kaçak yapıların bir an önce durdurulması" dedi.