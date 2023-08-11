Her şey değişecek! Yeni vergi sisteminin ayrıntıları belli oldu
AK Parti iktidarı yeni vergi reformu için çalışmalarını sürdürürken, vergi türlerinin azaltılacağı, mevzuatın sadeleştirileceği, elektronik defterlerin tüm mükellef gruplarına yaygınlaştırılacağı ve ödeme gücüne göre artan oranda vergi mekanizmaları uygulanacağı öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işveren, işçi, muhasebeci toplumun tüm kesimlerinin vergi reformu beklentisi olduğunu belirterek, sosyal adaleti sağlayan aynı zamanda kamu gelirlerini istikrarlı devam ettiren bir paket hazırlanacağı mesajını verdi.
Yılmaz, düzenlemelerin artış-azalış değil sistemin modernize edilmesi, güncellenmesi şeklinde olacağını açıklarken; gözler Orta Vadeli Program ile Kalkınma Planı'nın en önemli ayağını oluşturan vergi reformuna çevrildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; kamu maliyesinin üzerinde çalıştığı reform paketiyle vergi sisteminde sadeleşmeye gidilecek. Kamu maliyesi ve vergi sistemi de yenilenecek.
Vergi tabanı genişletilecek, türleri azaltılacak. Vergi toplama ve denetleme birimleri güçlendirilecek. Veri toplama ve inceleme kapasitesi artırılacak. Gelir ve kurumlar vergisi denetim personeli takviye edilecek.