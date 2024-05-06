Her şeyi bırakıp gidilesi en iyi sahil kasabaları açıklandı: Türkiye'den iki cennet listede
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Avrupa'nın en iyi 10 sahil kasabası listesini açıkladı. Listede Türkiye'den iki yer bulunuyor.
Assos, Kefalonya, Yunanistan - Küçük ama mükemmel Assos'un en özel bir yanı, karamela ve gül pembesi evleri. İki küçük plaj bulunan adada yürüyüşçüler, Assos'un 16. yüzyıldan kalma kalesinin kalıntılarına giden patikayı takip ederek keşif yapabiliyor.
Akyaka, Azmak - Türkiye'nin doğaya ve sürdürülebilirliğe önem veren yavaş şehirlerinden biri olan Akyaka, Azmak Nehri'nin ağzında, pırıl pırıl Gökova Körfezi'nde yer alıyor. Sahilin arkasında, begonvillerle kaplı sokaklardan oluşan bir kafes, geleneksel lokantalara ve kafelere ev sahipliği yapıyor. Geceleri deniz kıyısındaki restoranlar kumların üzerine masalar kuruluyor Akyaka aynı zamanda Türkiye'nin uçurtma sörfü merkezi olarak biliniyor ve şehrin hemen dışındaki uzun kumsalda çok sayıda sörf okulu bulunmaktadır.
Göltürkbükü, Bodrum - Eğer Türkiye'nin bir Saint-Tropez'i varsa, Gölköy ve Türkbükü köylerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu gösterişli yer olduğuna inanılıyor. Yeni oluşturulan halk plajı ve Côte d'Azur havası estiren katlı plaj kulüpleriyle Türkiye'nin en iyi sahillerden biri.
Šibenik, Hırvatistan - Dubrovnik ile benzer zarif Venedik mimarisine ve pişmiş toprak çatılı evlere sahip olan bu sahil kasabası sakinliği açısından gözde bir yer haline gelmiştir. Deniz kenarındaki gezinti yolundan, katedraline ve 11. yüzyıldan kalma Aziz Michael Kalesi'ne kadar oldukça ilgi çekici bir lokasyon.