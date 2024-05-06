Her şeyi bırakıp gidilesi en iyi sahil kasabaları açıklandı: Türkiye'den iki cennet listede

Akyaka, Azmak - Türkiye'nin doğaya ve sürdürülebilirliğe önem veren yavaş şehirlerinden biri olan Akyaka, Azmak Nehri'nin ağzında, pırıl pırıl Gökova Körfezi'nde yer alıyor. Sahilin arkasında, begonvillerle kaplı sokaklardan oluşan bir kafes, geleneksel lokantalara ve kafelere ev sahipliği yapıyor. Geceleri deniz kıyısındaki restoranlar kumların üzerine masalar kuruluyor Akyaka aynı zamanda Türkiye'nin uçurtma sörfü merkezi olarak biliniyor ve şehrin hemen dışındaki uzun kumsalda çok sayıda sörf okulu bulunmaktadır.