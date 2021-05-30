Her şeyi yapmak serbest: Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Karayipler ülkesi Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği adaya haftada sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.
Karayipler ülkesi Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği bir ada bulunuyor. Adaya girmek için tek şart 21 yaşından büyük olmak. Bunun dışında adada başkalarını rahatsız etmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz
Belize, Orta Amerika'da, Karayipler denizi kıyısında yer alan tropikal iklime bir ülke. Dolayısıyla ülke turizm için oldukça elverişli bir konuma sahip.
Meksika ve Guatemala ile komşu olan Belize, özellikle alternatif tatil rotaları konusunda bölgede akla ilk gelen yerlerden biri olma özelliği de taşıyor.
1981 yılına kadar İngilizlere ait olan Belize, bu tarihte bağımsızlığını ilan etti. 39 yıl önce Britanya'dan ayrılan Belize, yine de bu ülkeyle güçlü kültürel bağlara sahiptir.
383 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Belize'de en önemli geçim kaynaklarının başında turizm gelmekte. Bunun yanı sıra tarım ve balıkçılık da Belize'nin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.