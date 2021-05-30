Her şeyi yapmak serbest: Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor

Karayipler ülkesi Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği bir ada bulunuyor. Adaya girmek için tek şart 21 yaşından büyük olmak. Bunun dışında adada başkalarını rahatsız etmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz



Belize, Orta Amerika'da, Karayipler denizi kıyısında yer alan tropikal iklime bir ülke. Dolayısıyla ülke turizm için oldukça elverişli bir konuma sahip.