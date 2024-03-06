Her yerden altın fışkırdı! 1.300 yıllık tarihi keşiften inanılmaz görüntüler

Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, mezarın bin 300 yıldan daha eski olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı." ifadesini kullandı.