Her yerden altın fışkırdı! 1.300 yıllık tarihi keşiften inanılmaz görüntüler
Panama'da bin 300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen ve altın mücevherlerle süslü bir mezar bulundu.
Kaynak: AA
Orta Amerika ülkesi Panama'nın 2008'den bu yana arkeolojik kazıların sürdüğü Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında İspanyol öncesi dönemine ait bir mezar bulundu.
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Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, mezarın bin 300 yıldan daha eski olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı." ifadesini kullandı.
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Montenegro, mezarın dönemin hükümdarına ait olduğunu öngördüklerini söyledi.
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