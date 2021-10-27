Her yeri sardılar: Bir kenti kargalar istila etti!

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Bodega kasabası değil Ardahan

Bodega kasabası değil Ardahan

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı. Kentte yaşanan kuraklık ile inşaat çalışmalarına dikkati çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor" dedi.

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Haberler - DHA 27.10.2021 - 11:25



Kentte özellikle sabah ve akşam saatlerinde görülen kargalar, vatandaşları korkutuyor. Geçen yıllara göre, sayıları daha da artan kargalar, sık sık gökyüzünü kaplıyor.



Bir süre sonra dağılan kargalar ya bir evin çatısına ya da elektrik telleri ile ağaçlara konuyor. Ardahanlılar, karga sayısındaki artışa dikkat çekerek, özellikle seslerinin korkutucu olduğunu söyledi.



"KÜÇÜK CANLILAR AÇIK HEDEFTE AV OLDU"

Yaklaşık 10 ay sonra kentte görülen karga istilası hakkında konuşan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "2021 baharı ve yazı, Ardahan ve civarında oldukça kurak geçti. Dolu yağışları ise ekili alanlar ile bitki örtüsünün hem gelişmemesine hem de yol olmasına neden oldu.