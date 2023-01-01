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Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl coşkuyla kutlanırken Adana'dan gelen bu görüntüler güldürdü.

Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi - Resim: 1

Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar Adana’nın farklı bir kent belirterek herkese güzel bir sene diledi.

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Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi - Resim: 2

Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti. 

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Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi - Resim: 3

Vatandaşlardan Ali Tutar, "Adana’nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi. Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.

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Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi - Resim: 4

Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

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