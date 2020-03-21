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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLAMASI
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  3. 21 Mart 2020 13:42

Herkes bu soruyu soruyor: Salgın ne zaman bitecek ? Uzmanlar açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 278 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 500'ün üzerine çıktı. Peki ölümcül salgın ne zaman sona erecek ? Uzmanlar ne diyor ? İşte koronavirüste son gelişmeler...

Herkes bu soruyu soruyor: Salgın ne zaman bitecek ? Uzmanlar açıkladı

Corona virüste vaka ve ölüm sayısı gün geçtikçe artıyor! İşte son dakika gelişmeleri...

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Herkes bu soruyu soruyor: Salgın ne zaman bitecek ? Uzmanlar açıkladı

SON RAKAMLAR
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka sayısı 278 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 554'e yükseldi. Öte yandan taburcu olan hastaların sayısı ise 93 bine çıktı.

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Herkes bu soruyu soruyor: Salgın ne zaman bitecek ? Uzmanlar açıkladı

İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

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Herkes bu soruyu soruyor: Salgın ne zaman bitecek ? Uzmanlar açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

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