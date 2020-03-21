Herkes bu soruyu soruyor: Salgın ne zaman bitecek ? Uzmanlar açıkladı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 278 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 500'ün üzerine çıktı. Peki ölümcül salgın ne zaman sona erecek ? Uzmanlar ne diyor ? İşte koronavirüste son gelişmeler...
SON RAKAMLAR
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka sayısı 278 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 554'e yükseldi. Öte yandan taburcu olan hastaların sayısı ise 93 bine çıktı.
İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.