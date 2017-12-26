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  3. 26 Aralık 2017 18:19

Herkes burnunu kapattı... Zor anlar

İstiklal Caddesi'nde tramvay hattına asfalt dökülünce her yeri duman kapladı.

Herkes burnunu kapattı... Zor anlar

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, İstiklal Caddesi'ni duman kapladı. İstiklal Caddesi'nden geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Herkes burnunu kapattı... Zor anlar

Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay, Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. İstiklal Caddesi'nde bugün çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.

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Herkes burnunu kapattı... Zor anlar

Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü.

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Herkes burnunu kapattı... Zor anlar

Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.

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