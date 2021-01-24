  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Ocak 2021 15:32

Herkes doğduğu ilde yaşasaydı en kalabalık kent hangisi olurdu?

Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık kent 2 milyon 839 bin 823 kişi ile Şanlıurfa olacaktı. Konya 2 milyon 603 bin 448 kişi ile ikinci, İstanbul ise 2 milyon 558 bin 75 kişi ile üçüncü olacaktı.

Herkes doğduğu ilde yaşasaydı en kalabalık kent hangisi olurdu?

1/ 11
Herkes doğduğu ilde yaşasaydı en kalabalık kent hangisi olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı. TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile İstanbul izleyecekti.

2/ 11
Herkes doğduğu ilde yaşasaydı en kalabalık kent hangisi olurdu?

Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü kalabalık şehir olurken, Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı.

3/ 11
Herkes doğduğu ilde yaşasaydı en kalabalık kent hangisi olurdu?

1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas bulunurken, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM