Herkes gitti bir o kaldı: İşte Türkiye'nin en yalnız insanı

Salman, “Gözlükuyu köyünde doğdum, burada öleceğim. Eşim vefat edeli 12 yıl oldu. Çocuklarım da kendi ailelerini kurdular. Şu anda köyümde yalnız yaşıyorum. Eşimin ölümünden sonra yalnız kalmama rağmen gitmek istemedim. Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum. Önceki Valimiz Hamza Aydoğdu, evimi yaptırdı, sağ olsun. Valimiz olmasa benim evimde yıkılırdı. Köy halkı su sorunu yüzünden köyü terk etti. Şu an gittikleri yerde, yer altı suyu var, ama içme suları yine kısıtlı. 68 yıldır bu köydeyim. Yalnız yaşamak zor tabi, her işi kendin yapmak zorundasın. Bir de kış aylarında yollar kapanırsa ekmeksiz kalıyorum, ama onu da kendim pişiriyorum' diye konuştu.