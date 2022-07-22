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Herkesi ağlatan film liste başında: 2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu

Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre; İlk 26 hafta sonunda en çok izlenen filmler belli oldu.

Herkesi ağlatan film liste başında: 2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 1

Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre; İlk 26 hafta sonunda 22 milyon 792 bin 452 seyirci sinema salonlarını doldurdu.

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Herkesi ağlatan film liste başında: 2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 2

13 milyon 338 bin 164 kişi yerli yapımları tercih ederken 9 milyon 454 bin 288 kişi ise yabancı filmleri tercih etti.

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Herkesi ağlatan film liste başında: 2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 3

İşte en çok izlenen ilk 10 filmin listesi şöyle:

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Herkesi ağlatan film liste başında: 2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 4

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Uncharted: 447.171

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