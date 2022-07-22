Herkesi ağlatan film liste başında: 2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu
Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre; İlk 26 hafta sonunda en çok izlenen filmler belli oldu.
Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre; İlk 26 hafta sonunda 22 milyon 792 bin 452 seyirci sinema salonlarını doldurdu.
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13 milyon 338 bin 164 kişi yerli yapımları tercih ederken 9 milyon 454 bin 288 kişi ise yabancı filmleri tercih etti.
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İşte en çok izlenen ilk 10 filmin listesi şöyle:
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Uncharted: 447.171
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