Herkesi ilgilendiren uyarı ! Bankaların aldığı o paralar iade ediliyor
İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Şevda Şensoy, bankaların aldığı masrafları iade etmeye başladığını belirterek tüketiciyi uyardı.
İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Şevda Şensoy, son dönemde bazı hakem heyetlerinin Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğinin Tüketici Kanunu’nun ruhuna uygun olmadığı gerekçesiyle bankaların aldığı masrafları iade etmeye başladığına ve özellikle İstanbul’daki tüketici mahkemelerinin de iade kararlarını onadığına dikkat çekti.
“Finansal Tüketicilerin Bankalar Karşısındaki Hakları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yuvarlak masa toplantısının katılımcılarından olan Şensoy, toplantıda, üzerinde uzlaşı sağlanan vatandaş-banka barışını sağlayacak 20 önlem önerisini şöyle açıkladı:
1. Tüketici şikâyeti üzerine haksız ve karşılıksız olduğu tespit edilen ücret ve komisyonlar benzer durumdaki tüm müşterilere toplu olarak iade edilmeli. Örneğin emekliye işsizlik sigortası yapıldığı tespit ediliyorsa, tüm emekli tüketicilere sigorta primleri faizi ile iade edilmeli ve bunu yapan bankaya ceza kesilmeli.