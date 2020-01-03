Herkesi ilgilendiren uyarı ! Bankaların aldığı o paralar iade ediliyor

2. Bankalar BDDK’ya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. ‘Diğer’ adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; ‘Dosya masrafı’ gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.