  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ağustos 2017 13:07

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 100 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Güneş: "Zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz"

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

1/ 11
Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden 100 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

2/ 11
Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

Operasyonda drone ile tespit edilen Hint kenevirleri, polis ekiplerince numune alınarak imha edildi.

3/ 11
Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, Hevsel Bahçeleri'nde yapılan operasyonlarda geçen yıl 1 milyon kök, bu yılın başında 80 bin kök kenevirin imha edildiğini anımsattı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM