Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu
Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 100 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Güneş: "Zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz"
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden 100 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda drone ile tespit edilen Hint kenevirleri, polis ekiplerince numune alınarak imha edildi.