Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu
Mısır’da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.
Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu. Tarihi Sakkara bölgesinde yapılan keşifte ayrıca 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine tarihlenen 9 heykel ile bazı değerli eşyalar da bulundu.
Mısırlı arkeolog, eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, düzenlediği basın toplantısında, Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar ve bulunan yeni eserler hakkında açıklamalarda bulundu.
4 BİN 300 YILLIK
Antik Sakkara bölgesinde arkeolojik çalışmalar yürüten ekibin sorumlusu olan Havas, yapılan kazılarda 4300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mumya, 9 heykel ve bazı değerli eşyaların bulunduğunu belirtti.
Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemine dayandığını ifade etti.