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Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

Mısır’da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - Resim: 1

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu. Tarihi Sakkara bölgesinde yapılan keşifte ayrıca 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine tarihlenen 9 heykel ile bazı değerli eşyalar da bulundu.

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Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - Resim: 2

Mısırlı arkeolog, eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, düzenlediği basın toplantısında, Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar ve bulunan yeni eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - Resim: 3

4 BİN 300 YILLIK
Antik Sakkara bölgesinde arkeolojik çalışmalar yürüten ekibin sorumlusu olan Havas, yapılan kazılarda 4300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mumya, 9 heykel ve bazı değerli eşyaların bulunduğunu belirtti.

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Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - Resim: 4

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemine dayandığını ifade etti.

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