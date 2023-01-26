Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu. Tarihi Sakkara bölgesinde yapılan keşifte ayrıca 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine tarihlenen 9 heykel ile bazı değerli eşyalar da bulundu.