Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında sağanak yağış sonrası sel baskını yaşandı. Baskının ardından köyün tepelerinden karayoluna toprak kayması oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan iki aracı adeta yuttu.