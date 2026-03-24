Heyelan deprem gibi vurdu: İki ev kullanılamaz hale geldi!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu iki ev ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü olay sonrası mahallede büyük panik yaşanırken, AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Ordu’nun Fatsa ilçesi Yukarı Ardıç Mahallesi, Hatipler Sokak mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonucu bölge halkı korku dolu anlar yaşadı. Heyelan, yerleşim yerlerini ve fındık bahçelerini vurdu.
İki ev ve tarım arazileri hasar gördü
Heyelanın şiddetiyle bir müstakil ev tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, hemen bitişiğindeki bir diğer konutta da ciddi hasarlar oluştu. Bölgedeki toprak hareketliliği sadece binaları değil, geçim kaynağı olan tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
AFAD inceleme başlattı
Mahalle Muhtarı Abdulkadir Hoşgörül, yaşanan felaketin hemen ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekiplerine bildirimde bulundu. Yetkililerin bölgede inceleme yapması beklenirken, mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor. Muhtar Hoşgörül, "Olayda can kaybı yaşanmaması ise en büyük tesellimiz oldu" dedi.
Yetkililer, bölgede yeni heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.