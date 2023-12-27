Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı

Ordu Valisi Muammer Erol da, heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun yoğun bir çaba ve gayretle yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve Karayolları Teşkilatına teşekkür etti.