  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Ocak 2019 12:46

Heykelin başına gelmeyen kalmadı

Hatay'da künefenin tanıtımı amacıyla yapılan ve daha önce de tepsisi çalınan heykelin el kısmı tahrip edildi.

Heykelin başına gelmeyen kalmadı

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen ve daha önce de elindeki tepsisi çalınan heykel, bu kez tahrip edildi.


1/ 8
Heykelin başına gelmeyen kalmadı

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verilen heykelle ilgili zabıta ekipleri tutanak tuttu.

2/ 8
Heykelin başına gelmeyen kalmadı

Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mete Güneşer, bu tür olayların kentin imajına zarar verdiğini söyledi. Heykele neden zarar verildiğini anlayamadıklarını belirten Güneşer, faillerin bulunmasını istedi.

3/ 8
Heykelin başına gelmeyen kalmadı

Esnaf Eren Maraşlıoğlu da heykele yönelik benzer saldırıların önlenmesi için yetkililerden önlem almalarını beklediklerini kaydetti.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM