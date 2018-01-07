HGS geldi, trafik çilesi yine bitmedi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Uludağ Milli Park girişine kurulan HGS ile trafiğin rahatlatılması ve sürücülerin daha rahat geçiş yapması planlanıyordu.