HGS geldi, trafik çilesi yine bitmedi
Uludağ’da kış aylarında yaşanan yoğun trafiğe çözüm amacıyla Milli Park girişine kurulan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) trafiğe çare olmadı. Sürücüler dakikalarca HGS önünde kuyruk oluşturdu.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Uludağ Milli Park girişine kurulan HGS ile trafiğin rahatlatılması ve sürücülerin daha rahat geçiş yapması planlanıyordu.
Sistemin kullanılmaya başlamasının ardından Milli Park gişelerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araçlarında HGS geçiş kartı olmayan sürücüler nakit ödeme yaparak geçebildi.
Gişelerden nakit para ödeyerek geçen vatandaşlar motosiklet için 8, otomobil için 16, minibüs için 36, midibüs için 60, otobüs için ise 90 lira ödedi.