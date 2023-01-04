Hiç bulunamayan Nazi hazinesinin haritası ortaya çıktı

HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI

NL Times'ın bildirdiğine göre , ganimeti bulmak için birkaç girişimde bulunuldu, ancak hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı.

Hazinenin zaten insanlar tarafından ortaya çıkarılmış ve halka duyurulmamış olabileceği düşüncesi de yaygın.

Ulusal Arşivlerden Annet Waalkens, "Arnhem'in savunması sırasında, Rotterdamsche Bank'ın Velperweg'deki bir şubesinde bir patlama oldu. Alman askerleri olay yerinde paltolarına ganimet koydu" dedi.