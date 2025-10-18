  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu

Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar

Antalya'da alkollü bir şahıs dengesini kaybederek su kanalına düştü. Kanalda mahsur kalan adam, hiç yanından ayırmadığı köpeğinin havlaması sayesinde fark edilerek kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar - Resim: 1

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 441 sokak üzerinde bulunan kanalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki su kanalı yanında alkol alan Gökhan H. bir anda dengesini kaybederek kanala düştü. 

1 / 7
Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar - Resim: 2

Gökhan H. çevredekilere sesini duyurmak istese de başarılı olamadı. Gökhan H. yanından hiç ayırmadığı Alman Kurdu cinsi köpeğinin kanal iç kısmına doğru bakarak havladığı gören vatandaşlar bir aksilik olduğunu düşünerek köpeğin yanına geldiğinde Gökhan H.'yi su kanalı içerisinde gördü.

2 / 7
Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar - Resim: 3

Kanaldan tek başına çıkamayan Gökhan H.'ye çevredeki vatandaşların yardım çabaları yetersiz olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istendi.

3 / 7
Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar - Resim: 4

İhbar üzerine verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi Gökhan H.'yi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

4 / 7