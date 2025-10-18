Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar
Antalya'da alkollü bir şahıs dengesini kaybederek su kanalına düştü. Kanalda mahsur kalan adam, hiç yanından ayırmadığı köpeğinin havlaması sayesinde fark edilerek kurtarıldı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 441 sokak üzerinde bulunan kanalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki su kanalı yanında alkol alan Gökhan H. bir anda dengesini kaybederek kanala düştü.
Gökhan H. çevredekilere sesini duyurmak istese de başarılı olamadı. Gökhan H. yanından hiç ayırmadığı Alman Kurdu cinsi köpeğinin kanal iç kısmına doğru bakarak havladığı gören vatandaşlar bir aksilik olduğunu düşünerek köpeğin yanına geldiğinde Gökhan H.'yi su kanalı içerisinde gördü.
Kanaldan tek başına çıkamayan Gökhan H.'ye çevredeki vatandaşların yardım çabaları yetersiz olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istendi.
İhbar üzerine verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi Gökhan H.'yi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.