Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu! Havlama seslerine koşup, kurtardılar

Gökhan H. çevredekilere sesini duyurmak istese de başarılı olamadı. Gökhan H. yanından hiç ayırmadığı Alman Kurdu cinsi köpeğinin kanal iç kısmına doğru bakarak havladığı gören vatandaşlar bir aksilik olduğunu düşünerek köpeğin yanına geldiğinde Gökhan H.'yi su kanalı içerisinde gördü.