Hiçbir yere ulaşmayan köprünün hikayesine çok şaşıracaksınız

Ancak ortada bir sorun vardı. Choluteca Köprüsü'nü yıkamayan kasırga, nehrin yatağını değiştirmişti. Nehir artık köprünün altından değil, yanından akıyordu.

Köprü ilk günkü gibi yapıldığı yerde dururken, ona varan ve ondan çıkan yollar yok olmuştu. Kısacası Choluteca Köprüsü hiçbir şeyin üzerinde duran ve hiçbir yere gitmeyen bir köprüye dönmüştü.