Hiçbirine paha biçilemiyor! Böyle sergilendiler

Özcoşar, "Öncelikle tespihin, insanlık tarihi ile neredeyse eş bir dönemlendirebilmek mümkün. Yapılan çok değişik farklı arkeolojik kazılarda bulunan boncuk ve tezin türü eşyaların tespih olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısılyla çok kadim bir geçmişe sahip objeden bahsediyoruz, tespihten bahsederken. Bu kadar kadim bir obje olmasına rağmen akademik anlamda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söylemek çokta mümkün değil. Hem bu eksikliği gidermek adına, hem de şehrimizin, Mardin'in aslında tespih ile ilişki bağlamında hem tanıtılmasını hem de tespih ile ilişkili bir sektörün oluşmasına yönelik bir çalışma olarak Türkiye'de ve Avrupa'da ilk diyebileceğimiz bir çalışma yaptık" dedi.