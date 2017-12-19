Hidro Elektrik Santrali Barajı dondu !

Soğuk havanın geceleri çok etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars’ta son bir haftadır eksi 20’lere düşen soğuk hava ile şehir adeta buz kesti. Görmüş olduğunuz gibi termik santralinin barajı da dondu. Soğuk hava etkisini her geçen gün artırıyor" dedi.