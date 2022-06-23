Hindi ordusu istilacı çekirgelerin yarısını yok ettiler

Yaylalarındaki çekirge istilasının büyük zararlar oluşturduğunu belirten Orman Mahallesi muhtarı Fikret Canbaş, “Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek talebimiz üzerine bu hindileri bize 1 hafta içinde gönderdi. Şu anda Eynif meramızda çekirgelere karşı hindilerle mücadele ediyoruz. Hindilerin gelmesiyle çekirgelerin yüzde 50'si kayba uğradı. Yalnız bu yetersiz, Eynif merası çok büyük. Her sene böyle 2-3 bin, 5 bin hindiyle mücadele eder ve ilaç kullanılmaz ise bölge için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.