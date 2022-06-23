Hindi ordusu istilacı çekirgelerin yarısını yok ettiler
Antalya'nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası'nda, 20 bin dekarlık meranın 9 bin dekarını istila eden çekirgelere karşı biyolojik mücadele için köylülere dağıtılan hindiler, 2 haftalık uyum süreci sonrası meraya salındı.
İbradı'ya bağlı Torosların en yüksek bölgelerinden biri olan Eynif Yaylası, uzun yıllardır çekirge istilası sorunu yaşıyor. 1500'ü aşkın yılkı atının yaşadığı Eynif Yaylası'nda, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmında bu yıl da mart ayından itibaren yine büyük çekirge istilası oldu.
Mayıs itibarıyla metrekarede 120 birey olmak üzere milyarın üzerinde çekirge, 9 bin dekarlık merayı işgal etti. 180 çoban ailesinin 6 binden fazla büyükbaş, 2 binden fazla küçükbaşı otlattığı merada, çekirgelerin tüm otları tüketmesi nedeniyle ciddi sorun yaşanıyordu. Eynif Yaylası'ndaki çekirge istilasına karşı geçen yıllarda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce zirai ilaçlar kullanılan merada, bu ilaçların tüm doğal alana ve otlayan hayvanlara da zararlı olması nedeniyle bu sene Antalya Büyükşehir Belediyesi biyolojik mücadele tekniği uyguladı.
2 BİN HİNDİ MERAYA SALINDI
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 3 hafta önce köylülere 2 bin genç birey hindi dağıtıldı. Hindileri 2 hafta süreyle kümeslerinde uyum süreci için bekleten çoban aileleri, 1 hafta önce çekirgelerin istila ettiği meraya saldı. 'Hindi ordusu', 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50'ye yakın azalttı.
Yaylalarındaki çekirge istilasının büyük zararlar oluşturduğunu belirten Orman Mahallesi muhtarı Fikret Canbaş, “Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek talebimiz üzerine bu hindileri bize 1 hafta içinde gönderdi. Şu anda Eynif meramızda çekirgelere karşı hindilerle mücadele ediyoruz. Hindilerin gelmesiyle çekirgelerin yüzde 50'si kayba uğradı. Yalnız bu yetersiz, Eynif merası çok büyük. Her sene böyle 2-3 bin, 5 bin hindiyle mücadele eder ve ilaç kullanılmaz ise bölge için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.