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  3. 19 Mayıs 2020 14:59

Hindistan ve Bangladeş'te süper fırtına alarmı! Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Hindistan ve Bangladeş, Bengal Körfezi'nde bugüne kadar kaydedilen en şiddetli fırtınaya hazırlanıyor. Riskli bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi tahliye ediliyor.

Hindistan ve Bangladeş'te süper fırtına alarmı! Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Amphan fırtınası Hindistan ve Bangladeş sınırına 36 saatten daha az bir süre içerisinde ulaşması ve bölgede şiddetli rüzgar ve yağmura neden olması bekleniyor.

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Hindistan ve Bangladeş'te süper fırtına alarmı! Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Süper fırtına Amphan dün gece Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına oldu.

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Hindistan ve Bangladeş'te süper fırtına alarmı! Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Bengal Körfezi’nde rüzgar hızının saatte 270 kilometreye kadar çıktığını belirten yetkililer fırtınanın dördüncü kategoriye denk geldiğini açıkladı.

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Hindistan ve Bangladeş'te süper fırtına alarmı! Milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Süper fırtınanın Hindistan-Bangladeş sınırına çarşamba akşamı ulaşması bekleniyor.

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