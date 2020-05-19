Hindistan ve Bangladeş'te süper fırtına alarmı! Milyonlarca kişi tahliye ediliyor
Hindistan ve Bangladeş, Bengal Körfezi'nde bugüne kadar kaydedilen en şiddetli fırtınaya hazırlanıyor. Riskli bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi tahliye ediliyor.
Amphan fırtınası Hindistan ve Bangladeş sınırına 36 saatten daha az bir süre içerisinde ulaşması ve bölgede şiddetli rüzgar ve yağmura neden olması bekleniyor.
Bengal Körfezi’nde rüzgar hızının saatte 270 kilometreye kadar çıktığını belirten yetkililer fırtınanın dördüncü kategoriye denk geldiğini açıkladı.