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Hindistan'da Holi Festivali

Hindistan’da halk, pek çok eyalette, baharın gelişini simgeleyen Holi Festivalini kutluyor.

Hindistan'da Holi Festivali - Resim: 1

Renklerin festivali olarak bilenen “Holi Festivali”, Varanasi kentinde binlerce Hindu’yu sokağa döktü.

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Hindistan'da Holi Festivali - Resim: 2

Festival boyunca Hindular ezgilerle dans ederken bir yandan da birbirlerine kül ve gulal “renkli toz” fırlattı.

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Hindistan'da Holi Festivali - Resim: 3

Ülkenin birçok yerinde dul kadınların festivallere katılmasına izin verilmiyor.

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Hindistan'da Holi Festivali - Resim: 4

Ancak buna rağmen bazıları Uttar Pradeş eyaletinde festivale katıldı.

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