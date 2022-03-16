Hindistan'da Holi Festivali
Hindistan’da halk, pek çok eyalette, baharın gelişini simgeleyen Holi Festivalini kutluyor.
Renklerin festivali olarak bilenen “Holi Festivali”, Varanasi kentinde binlerce Hindu’yu sokağa döktü.
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Festival boyunca Hindular ezgilerle dans ederken bir yandan da birbirlerine kül ve gulal “renkli toz” fırlattı.
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Ülkenin birçok yerinde dul kadınların festivallere katılmasına izin verilmiyor.
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Ancak buna rağmen bazıları Uttar Pradeş eyaletinde festivale katıldı.
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