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Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı!

Hindistan'da çeşitli suçlardan hapis cezası çekmekte olan eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında gazetecilere konuşurken uğradıkları silahlı saldırıda öldü.

Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı! - Resim: 1

Atiq Ahmad ve kardeşi Ashraf Ahmad'ın polis nezaretinde cezaevinden hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj şehrinde gazetecilerin arasına karışan üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı! - Resim: 2

O sırada gazetecilere açıklamada bulunan iki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı.

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Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı! - Resim: 3

Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu. Saldırganlardan biri teslim olurken Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı "Jai Shri Ram" (Lord Rama'ya Zafer) sloganını attı.

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Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı! - Resim: 4

Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti.

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