Hindistan'ı ''çifte mutasyon'' vurdu
Hindistan, ilk olarak orada keşfedilen çifte mutasyonun ülkedeki ölümcül ikinci dalgayla bağlantılı olabileceğini açıkladı. Öte yandan Hindistan, son 24 saatte 412 bin vaka, 3 bin 980 ölüm bildirildi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.
"ÜÇÜNCÜ BİR DALGANIN MEYDANA GELMESİ KAÇINILMAZ"
Hindistan’da vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Ülke son 24 saat içinde 412 bin yeni vaka ve 3 bin 980 ölüm bildirdi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı K. VijayRaghavan ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.
K. VijayRaghavan, uzmanların vakalardaki artışın "vahşiliğini" tahmin etmediğini belirterek, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında, üçüncü aşama kaçınılmazdır. Ancak bu üçüncü aşamanın hangi zaman ölçeğinde gerçekleşeceği net değil. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, virüsün ikinci dalgası, hali hazırda ülkedeki sağlık sistemini çöktürdü; hastane yataklarında, tıbbi oksijen ve krematoryum alanlarında büyük bir kıtlığa yol açtı. Bazı eyaletler yerel tecrit ve sokağa çıkma yasakları ilan etti, ancak hükümet, ekonomi üzerindeki etkisinden korktuğu için ulusal bir karantina uygulamaya isteksiz davrandı.
ÇİFTE MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HİNDİSTAN’IN HANGİ EYALETLERİNDE GÖRÜLDÜ?
Hindistan’da corona virüsün sıralanan yaklaşık 13 bin örneğinin 3.500'den fazlasınıda B.1.617 de dahil olmak üzere endişe verici varyantlar olduğu bulundu. B.1.617 varyantının, Maharashtra, Karnataka, Batı Bengal, Gujarat ve Chhattisgarh dahil olmak üzere birçok eyalette dalgalanma bildirdiği bildirildi.