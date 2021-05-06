Hindistan'ı ''çifte mutasyon'' vurdu

ÇİFTE MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HİNDİSTAN’IN HANGİ EYALETLERİNDE GÖRÜLDÜ?

Hindistan’da corona virüsün sıralanan yaklaşık 13 bin örneğinin 3.500'den fazlasınıda B.1.617 de dahil olmak üzere endişe verici varyantlar olduğu bulundu. B.1.617 varyantının, Maharashtra, Karnataka, Batı Bengal, Gujarat ve Chhattisgarh dahil olmak üzere birçok eyalette dalgalanma bildirdiği bildirildi.