Hırsıza karga tulumba müdahale kamerada

Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi.