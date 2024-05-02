Hırsıza karga tulumba müdahale kamerada
Adana'da kapısını kırıp girdiği dükkanda yakalanan hırsızlık zanlısı kadın tüm müdahalelere rağmen mağazadan çıkmayı reddedince karga tulumba mağazadan çıkartıldı. O ilginç anlar kameralara yansıdı...
Kaynak: DHA
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Adana'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Ö.D. (38), gelen polis ekiplerine direndi.
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Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmayı reddedince müdahale eden polis, Ö.D.’yi yaka paça gözaltına aldı.
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Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi.
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