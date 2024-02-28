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Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki araç sahibi ne yapacağını şaşırdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı.

Kaynak: İHA
Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki araç sahibi ne yapacağını şaşırdı - Resim: 1

Olay, Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde evin önünde park halinde bulunan otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı. 

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Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki araç sahibi ne yapacağını şaşırdı - Resim: 2

Sabah uyandığında şok manzara ile karşılan araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

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Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki araç sahibi ne yapacağını şaşırdı - Resim: 3

Olay yerine gelen polis ekipleri, lüks aracın lastik ve jantlarını çalan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki araç sahibi ne yapacağını şaşırdı - Resim: 4

İlçede benzer olayların geçtiğimiz aylarda da yaşandığı öğrenildi.

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