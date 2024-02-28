Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki araç sahibi ne yapacağını şaşırdı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı.
Kaynak: İHA
Olay, Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde evin önünde park halinde bulunan otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı.
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Sabah uyandığında şok manzara ile karşılan araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, lüks aracın lastik ve jantlarını çalan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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İlçede benzer olayların geçtiğimiz aylarda da yaşandığı öğrenildi.
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