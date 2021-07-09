Hırsızların 'zula' tuvaletinden bakın ne çıktı!

İstanbul'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu.