Hırsızlığın böylesini de ilk kez haber yapıyoruz; bu sefer öyle bir şey çaldılar ki...
Karaman'da yaşanan olayda, 4 katlı bir apartmana giren hırsızlar ikinci kattaki dairenin elektrik sayacını yerinden sökerek kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde karanlıkta kalan aile, sayacın çalındığını görünce şoke oldu.
Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi 235. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında çalışan 40 yaşındaki H.G.’ün yaşadığı ikinci kattaki dairenin elektrik sayacı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Eve gelen çocuklarının elektriğin kesik olduğunu haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan H.G., sayacın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaparak parmak izi incelemesinde bulundu.
"Cihazların yandığını düşünüyoruz"
Yaşanan olayı anlatan H.G., "Sabah işe gitmiştim. Akşam saatlerinde çocuklarım eve geldiğinde elektriğin olmadığını söylediler. Sigortanın fotoğrafını atmalarını istedim. Fotoğrafa bakınca sayacın çalındığını gördüm. Kimin çaldığını bilemiyorum, Allah’a havale ediyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Evdeki elektronik makinelerin durumunu da bilemiyorum, servis gelip bakacak. Büyük ihtimalle ani kesinti nedeniyle hepsi yandı" ifadelerini kullandı. Şahısların kapıyı da zorladığını ileri süren H.G., "Kapıyı zorlamışlar ama açamamışlar. Elektrik sayacından ne istediler? İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Kamera kayıtları var, emniyet güçleri inceleme yaptı. O görüntülerden şahısların kimlikleri tespit edilecek. İlahi adalet yerini bulacak" diye konuştu.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.