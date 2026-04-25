Hırsızlığın böylesini de ilk kez haber yapıyoruz; bu sefer öyle bir şey çaldılar ki...

Yaşanan olayı anlatan H.G., "Sabah işe gitmiştim. Akşam saatlerinde çocuklarım eve geldiğinde elektriğin olmadığını söylediler. Sigortanın fotoğrafını atmalarını istedim. Fotoğrafa bakınca sayacın çalındığını gördüm. Kimin çaldığını bilemiyorum, Allah’a havale ediyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Evdeki elektronik makinelerin durumunu da bilemiyorum, servis gelip bakacak. Büyük ihtimalle ani kesinti nedeniyle hepsi yandı" ifadelerini kullandı. Şahısların kapıyı da zorladığını ileri süren H.G., "Kapıyı zorlamışlar ama açamamışlar. Elektrik sayacından ne istediler? İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Kamera kayıtları var, emniyet güçleri inceleme yaptı. O görüntülerden şahısların kimlikleri tespit edilecek. İlahi adalet yerini bulacak" diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.